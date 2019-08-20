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ANTALYA Otomobil refüje çıktı, sürücünün eşi oturup gözyaşı döktü

6 dakika önce

Otomobil refüje çıktı, sürücünün eşi oturup gözyaşı döktüAntalya'da, Hüseyin Arlı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarparak refüje çıktı.

Otomobil refüje çıktı, sürücünün eşi oturup gözyaşı döktü
Antalya'da, Hüseyin Arlı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarparak refüje çıktı. Kaza nedeniyle büyük korku yaşayan sürücünün eşi Ebru Arlı, refüjdeki çimenlere oturarak gözyaşı döktü.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Antalyaspor Kavşağı'ndan İller Bankası yönüne seyreden Hüseyin Arlı yönetimindeki 07 MDM 37 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, bariyerlere çarparak refüje çıktı. Kazada, sürücü Hüseyin Arlı ile araçtaki eşi Ebru Arlı yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle büyük korku yaşayan Ebru Arlı, refüjdeki çimenlere oturarak uzun süren gözyaşı döktü. Eşini sakinleştirmeye çalışan Hüseyin Arlı, başka bir aracın kendisini sıkıştırdığını ve direksiyon hakimiyeti kaybettiğini söyledi.
Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:38 Kaynak: DHA
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