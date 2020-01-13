Antalya otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Antalya otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralıANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobilin şarampolde yan yattığı kazada, Ünal Doğan (50) yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa Demet (31) yaralandı.

Otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobilin şarampolde yan yattığı kazada, Ünal Doğan (50) yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa Demet (31) yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kumluca'ya bağlı Hacıveliler Mahallesi Şıkköyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Demet yönetimindeki 07 VFP 32 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde yan yattı. Kazada Mustafa Demet ile aynı araçtaki Ünal Doğan yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Ünal Doğan, hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Mustafa Demet ise ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Antalya otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

Mustafa Demet, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:23 Kaynak: DHA
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