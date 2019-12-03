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Antalya otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü
6 saat önce
Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (2)POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜEşi Deniz B.'yi öldürmek suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınan M.B. (24) sağlık kontrolü için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:11 Kaynak: DHA
Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (2)
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Eşi Deniz B.'yi öldürmek suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınan M.B. (24) sağlık kontrolü için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Üzerinde 'Bye, see you later' yazılı bir tişört bulunan M.B. hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazeteciye hareket etti. Polisin güçlükle araca bindirdiği M.B., merkeze götürüldü.
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