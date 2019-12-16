Antalya otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Antalya otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı (4)'BUNUN YANLIŞ OLDUĞUNU HERKES GÖRÜYORDU'Manavgat ilçesinde Telad Elmas ile gelini Aysel Elmas ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili Antalya Barosu avukatlarından Atalay Arslan'ın, kazanın meydana geldiği Çakalderesi Kavşağı'nın...

Otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı (4)

'BUNUN YANLIŞ OLDUĞUNU HERKES GÖRÜYORDU'

Manavgat ilçesinde Telad Elmas ile gelini Aysel Elmas ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili Antalya Barosu avukatlarından Atalay Arslan'ın, kazanın meydana geldiği Çakalderesi Kavşağı'nın büyüklüğüne bakarak, yapımı sırasında yanlışlık ve hata olabileceğini düşüncesiyle Manavgat Kaymakamlığı'na başvurduğu ortaya çıktı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Avukat Arslan, Yeniköy Mahallesi'nde oturduğunu söyleyerek, Bu kavşak yapıldığı günden beri ilçede yaşayanlar yanlış ve hatalı olduğunu belirtiyor. İlçe merkezinden kavşağa giren araçlar önce sağa, ardından sola, sonra yeniden sağa; Antalya istikametinden gelen araçlar da önce sağa, sonra sola, sonra yeniden sağa virajı almak zorunda. Bunun yanlış olduğunu herkes görüyordu dedi.

'YANLIŞLIĞI FİİLİ OLARAK GÖRDÜM'

Bu konuyla ilgili Manavgat Kaymakamlığı'na Bilgi Edinme Kanunu uyarınca eylül ayında başvuru yaptığını anlatan Avukat Arslan, Ben 10 yıllık şoförüm. Bu yoldaki yanlışlığı fiili olarak gördüm. Sadece bilmediğim başka bir şey mi var diye bilgi istedim. KGM 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden gelen yazıda 'Trafik güvenliği kriterlerine uygun şekilde projelendirilerek yapımı tamamlanmıştır' gibi genel geçer bir cevap verilmiş diye konuştu. Kavşakların bu haliyle kalması durumunda pek çok kişinin canının yanacağını anlatan Arslan, bu konunun uzmanı olmadığını ancak gözle görülen hatanın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

AVUKAT KAYMAKAMLIĞA BAŞVURDU

Avukat Atalay Arslan'ın geçen eylül ayında Manavgat Kaymakamlığı'na başvuru yaptığı, kaymakamlığın da başvuruyu KGM 13'üncü Bölge Müdürlüğü'ne gönderdiği belirtildi. KGM Bölge Müdürlüğü'nden Avukat Arslan'a gelen cevap yazısında ise, Manavgat geçişi köprülü kavşaklarında, anayol kesintisiz üstten köprüyle transit geçiş şeklinde, mevcut Manavgat ilçesi imar planı, yapılaşma, yol arterleri, hemzemin dönüşler, yaya trafiği de dikkate alınarak, trafik güvenliği kriterlerine uygun şekilde projelendirilerek yapımı tamamlanmıştır. Kavşak öncesinde ve kavşak alanında standartlara uygun olarak yatay ve düşey işaretlemeler (yol ayrım levhaları) mevcuttur denildi.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırıma, ardından köprünün ayağına çarparak durduğu anlar yer aldı.

Antalya otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:02 Kaynak: DHA
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