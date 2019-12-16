Antalya otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Antalya otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı (5)BABANIN YÜREK BURKAN FERYADI ALLAHIM BU NASIL ACIManavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Telad Elmas, gelini Ayşe Elmas ve torunu Telat Elmas'ın cenazeleri toprağa verildi.

Otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı (5)

BABANIN YÜREK BURKAN FERYADI ALLAHIM BU NASIL ACI

Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Telad Elmas, gelini Ayşe Elmas ve torunu Telat Elmas'ın cenazeleri toprağa verildi. Hatıplar Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, STK başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından 3 cenaze yan yana toprağa verildi. Babası, eşi ve oğlunu kaybeden Musa Elmas gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun tabutunu taşıyan ve başından ayrılmayan Musa Elmas, Allahım bu nasıl acı diyerek gözyaşı döktü.

Antalya otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı

Değerli Taş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:07 Kaynak: DHA
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