Antalya otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Antalya otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı

Otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı (5)BABANIN YÜREK BURKAN FERYADI ALLAHIM BU NASIL ACIManavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Telad Elmas, gelini Ayşe Elmas ve torunu Telat Elmas'ın cenazeleri toprağa verildi.

Otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı (5) BABANIN YÜREK BURKAN FERYADI ALLAHIM BU NASIL ACI Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Telad Elmas, gelini Ayşe Elmas ve torunu Telat Elmas'ın cenazeleri toprağa verildi. Hatıplar Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, STK başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından 3 cenaze yan yana toprağa verildi. Babası, eşi ve oğlunu kaybeden Musa Elmas gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun tabutunu taşıyan ve başından ayrılmayan Musa Elmas, Allahım bu nasıl acı diyerek gözyaşı döktü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama

Kendisine küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü

Eşi ile kendisine küfrettiğini iddia etti, önceden polise şikayet ettiği şahsı sokak ortasında tüfekle öldürdü

Mersin toroslar zabıtasından 'şırıngalı çikolata' denetimi