Son Dakika Haberleri: ANTALYA Otomobil takla attı 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

ANTALYA Otomobil takla attı 4 yaralı

1 saat önce

Otomobil takla attı 4 yaralıAntalya'nın Alanya ilçesinde kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkıp takla attı.

Otomobil takla attı 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Kazada yola savrulan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında D400 karayolu Zamanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Antalya istikametine giden Şengül Barutçu'nun (42) kullandığı 07 NC 755 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından önce kaldırıma, daha sonra da yolun kenarındaki duvara çarparak takla attı. Hurdaya dönen araçta sürücü Şengül Barutçu ile Adem Yiğit (42) ve Şengül Barutçu'nun çocukları Y. (8) ve O. (6) yola savrularak yaralandı.

YARALI ANNEYE GİTMEK İSTEDİLER

Kazayı gören vatandaşlar acı içerisinde kıvranan Şengül Barutçu'yu yerden kalkmaması konusunda uyarmaya çalışırken, annesinin o durumunu görerek yanına gelmek isteyen çocukları ise vatandaşlar kaza alanından uzaklaştırdı. İhbar üzerine kaza yerine Alanya itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan kadın sürücüsü 112 ekipleri tarafından götürüldüğü Özel Anadolu Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Adem Yiğit ile 2 çocuk hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız arkadaşını, insanların gözü önünde bayılana kadar demir çubukla darp etti
Suriyeli çocuğun 3'üncü kattan düşüşü kamerada (2) Otomobiliyle çarptığı kadın ölünce başını polis aracına dayayıp hüngür hüngür ağladı Gizemli hayırsever mahallenin tüm borçlarını tek kalemde ödedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 17:56:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA Otomobil takla attı 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]