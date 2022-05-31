ANTALYA OTOMOBİL TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ YARALANDI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde Özkan Bakar'ın (22) kullandığı 07 ZE 381 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bahçe tel çitlerine çarparak takla attı. Kazada sürücü Özkan Bakar yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönmüş araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılan Bakar, yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bakar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın önce tel çitlere çarpması ve ardından da takla atması yer aldı.