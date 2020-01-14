Antalya otomobil tamiratı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti - Son Dakika
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Antalya otomobil tamiratı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti

6 saat önce

Otomobil tamiratı yüzünden çıkan kavga kanlı bittiANTALYA'da, otomobil tamiratı yüzünden aralarında husumet bulunan E.K. ile V.B.'nin tartışması kavgayla bitti.

Otomobil tamiratı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti

ANTALYA'da, otomobil tamiratı yüzünden aralarında husumet bulunan E.K. ile V.B.'nin tartışması kavgayla bitti. E.K.'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu V.B. elinden yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5036 Sokak'taki otomobil tamirhanesinde meydana geldi. Otomobil tamiratı yüzünden aralarında husumet bulunan E.K. ile V.B.'nin tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. E.K.'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu V.B. elinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri V.B.'yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürürken, E.K. suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Antalya otomobil tamiratı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:16 Kaynak: DHA
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