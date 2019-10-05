Son Dakika Haberleri: Antalya otomobil ve taksi çarpıştı 6'sı aynı aileden 8 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Antalya otomobil ve taksi çarpıştı 6'sı aynı aileden 8 yaralı

33 dakika önce

Otomobil ve taksi çarpıştı 6'sı aynı aileden 8 yaralıAntalya'da kontrolsüz kavşakta taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6'sı aynı aileden Ürdünlü turistin de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Otomobil ve taksi çarpıştı 6'sı aynı aileden 8 yaralı

Antalya'da kontrolsüz kavşakta taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6'sı aynı aileden Ürdünlü turistin de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde 272 Sokak'ta meydana geldi. Ürdün vatandaşı Dergam Issam Daoud Alhalaysı (39) yönetimindeki 07 MA 7112 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta Arif Tez'in kullandığı 07 T 2826 taksiyle çarpıştı. Kazada, taksi sürücüsü Arif Tez, kimliği henüz tespit edilemeyen yolcusu ile diğer araçta çarpmanın etkisiyle sıkışan sürücü Dergam Issam Daoud Alhalaysı, çocukları Mahmaoud Dergam Issam Alhalaysı (3) Lara Dergam Issam Alhalaysı (11) Issam Dergam Issam Alhalaysı (9), Nada Dergam Issam Alhalaysı (6) ve eşi Huda Mahmoud Abdel Halem Saleh (38) yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Antalya otomobil ve taksi çarpıştı 6'sı aynı aileden 8 yaralı

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı
Antalyalı çiftçinin kalp şeklinde ürettiği armuda sevgililer yoğun ilgi gösteriyor Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü Hayatını kaybeden Ayşe'nin annesinden yürek dağlayan istek: Gömülürken yüzünü gösterin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 15:54:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya otomobil ve taksi çarpıştı 6'sı aynı aileden 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]