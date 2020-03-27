ANTALYA Otomobilde 50 bin kaçak tıbbi maske bulundu - Son Dakika

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ANTALYA Otomobilde 50 bin kaçak tıbbi maske bulundu
6 saat önce
Otomobilde 50 bin kaçak tıbbi maske bulunduAntalya'da bir otomobilde polis tarafından yapılan aramada 50 bin adet maske ele geçirildi.
Otomobilde 50 bin kaçak tıbbi maske bulundu
Antalya'da bir otomobilde polis tarafından yapılan aramada 50 bin adet maske ele geçirildi. Şüpheli hakkında para cezası uygulandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü, gümrük kaçağı ve merdiven altı maske üretimi yapan kişilere karşı harekete geçti. Antalya'da alınan istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda koltuk altına gizlenmiş kutulara paketli halde 50 bin adet maske ele geçirildi. Polis tarafından sorgulanan şüpheliye İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:24 Kaynak: DHA
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