Antalya otomobilde polis telsizi çıktı - Son Dakika
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Antalya otomobilde polis telsizi çıktı

6 saat önce

Otomobilde polis telsizi çıktıANTALYA'da kavgaya karıştıktan sonra olay yerinden ateş ederek lüks otomobili ile kaçan G.Ç (29), polis tarafından yakalandı.

Otomobilde polis telsizi çıktı

ANTALYA'da kavgaya karıştıktan sonra olay yerinden ateş ederek lüks otomobili ile kaçan G.Ç (29), polis tarafından yakalandı. Polislere direnin ve güçlükle etkisiz hale getirilen G.Ç'nin otomobilinde yapılan aramada 2 polis telsizi ve ruhsatsız tabanca ile 15 mermi bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi Hurma Caddesi üzerinde meydana geldi. G.Ç, Altınyaka Yolu üzerinde kavgaya karıştıktan sonra 07 AFA 450 plakalı lüks otomobiline binip, kaçtığı sırada tabancası ile havaya ateş etti. Polis, olayın ardından kaçan otomobili aramaya başladı. Hurma Caddesi üzerinde 'şok' uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus ekipleri G.Ç'yi durdurdu. Polisin otomobilden indirmek istediği G.Ç, ekiplere direnirken, biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. G.Ç gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 2 polis telsizi, ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

Otomobil detaylı arama yapılmak üzere Fatih Polis merkezine götürüldü. Otomobilde çıkan telsizin bir polis memuruna ait olduğu iddia edildi.

Antalya otomobilde polis telsizi çıktı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:52 Kaynak: DHA
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