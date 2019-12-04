Antalya otomobildeki cinayetin şüphelileri adliyede

Otomobildeki cinayetin şüphelileri adliyede

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Deniz B.'nin otomobilinde kurşunlanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan boşanma aşamasında olduğu eşi M.B. (24) ile onun kuzeni D.A. (19) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler emniyette susma hakkını kullanarak, ifade vermedi.

Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'nde bir süredir ayrı yaşadığı eşi M.B. ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen Deniz B., kullandığı 07 ACB 271 plakalı otomobille eşinin ailesinin oturduğu sokağa geldi. Kenarda eşini gören Deniz B. otomobili sağa çekerek yavaşlattığı sırada binanın arasından çıkan D.A. tarafından otomobile tüfekle ateş açıldı. Bunun üzerine kaçmaya çalışan ve bahçe duvarına çarparak duran otomobilin içinde ağır yaralanan Deniz B., haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Deniz B.'nin, vücudunun çeşitli yerlerinde ateşli silah izi belirlendi. Deniz B.'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SUSMA HAKKINI KULLANDILAR

Olayın ardından Deniz B.'nin eşi M.B. 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonrasında, tüfekle ateş açanın, M.B.'nin amcaoğlu olan D.A. olduğu belirlendi. Şüpheli D.A. da kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Susma hakkını kullanarak ifade vermeyi reddeden M.B. ve D.A., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

'BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ'

Deniz B. ve şüpheli M.B.'nin evli ve 2 çocuklarının bulunduğu, sık sık şiddetli tartışma yaşadıkları belirtildi. Bu nedenle M.B.'nin evi terk ederek ailesinin yanında yaşamaya başladığı, öldürülen Deniz B.'nin, eşi ve ailesine yönelik tehditlerini sürdürdüğü, bir süre önce evlerini kurşunladığı, bu nedenle hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Deniz B.'nin dün sabah saatlerinde M.B.'nin babasının yolunu keserek tehdit ettiği, ardından eşi M.B.'yi arayarak telefonla, "Bunlar iyi günleriniz. Babanın leşini yere sereceğim" dediği öne sürüldü.

CENAZEYİ AİLESİ ALACAK

Diğer yandan, Deniz B.'nin ailesinin yurt dışında yaşadığı ve bugün akşam saatlerinde Antalya'ya gelerek Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi teslim alacakları belirtildi. Deniz B.'nin cenazesinin nerede toprağa verileceği ise henüz netleşmedi.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Deniz B.'nin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Benzerine film senaryolarında rastlanabilecek görüntülerde Deniz B.'nin eşinin ailesinin oturduğu evin önüne gelip durduğu sırada, eşinin araca doğru yaklaştığı, hemen arkasından da bir erkek şüphelinin elindeki tüfekle ateş etmeye başladığı yer aldı. Açılan ateşin ardından Deniz B.'nin otomobiliyle kaçmaya çalıştığı, saldırganın ise aracın arkasından birkaç el daha ateş ettiği görüldü. Deniz B.'nin bulunduğu otomobilin bir süre ilerledikten sonra bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durduğu anlar kameraya yansıdı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, M.B.'nin ise tüfeği eline alıp, otomobilin yanına geldiği görüntülerde yer aldı.