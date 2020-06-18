ANTALYA Otomobildeki yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

ANTALYA Otomobildeki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Otomobildeki yangın ormana sıçramadan söndürüldüANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobilde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Otomobildeki yangın ormana sıçramadan söndürüldü ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobilde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil yanarken, sürücünün hemen yakında alkol aldığı, arazözlerin sesini duyduktan sonra kaçarak, uzaklaştığı iddia edildi. Manavgat'ın Yaylaalan Mahallesi Abdallar Sırtı Mevkii'nde dün saat 19.30 sıralarında C.P.'ye ait 07 YKF 87 plakalı otomobil yandı. Ormanlık alanda dumanların yükselmesi üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz gönderildi. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Otomobilin yandığı sırada sürücü C.P.'nin hemen yakında olduğu ve alkol aldığı, arazözün sirenlerini duyduktan sonra koşarak bölgeden uzaklaştığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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