ANTALYA Otomobile giren yavru kedileri itfaiye kurtardı - Son Dakika

Otomobile giren yavru kedileri itfaiye kurtardı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde otomobilin motor bölümüne giren 2 yavru kedi, itfaiyenin 20 dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı. Kemer Merkez Mahallesi'ndeki evinde oturan Burak Erkan (31), saat 11.30 sularında annesi Remziye Erkan ile birlikte 07 KCF 53 plakalı otomobiline binerek, pazara gitmek için yola çıktı. Seyir halindeyken annesinin, "Kedi miyavlaması duyuyorum" uyarısı üzerine Burak Erkan, otomobili Yeni Mahalle'de bulunan Dr. Derviş Eroğlu Dörtyol Bulvarı kenarındaki pazar yerinin otoparkına çekti. Sesleri dinleyen Burak Erkan aracın motor bölümünden sesler geldiğini fark edince durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede otoparka gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından iki yavru kediyi otomobilin motor kısmında bularak çıkardı. Yavru kedilerin evin olduğu noktadan otomobile girmiş olabileceği düşünen Burak Erkan, 2 yavruyu da otomobiline alarak evinin önündeki bahçeye bıraktı. Anne kedinin yavrulara sahip çıkmaması halinde kendisinin bakımlarını üstleneceğini söyleyen Burak Erkan, kısa sürede gelerek otomobilden yavru kedileri zarar görmeden çıkartan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine de teşekkür etti.