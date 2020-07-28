Antalya Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı - Son Dakika

Antalya Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandıANTALYA'da, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki İsmail Pirinç (53) hayatını kaybetti, yanında bulunan oğlu Muhammet Eren Pirinç ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı

ANTALYA'da, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki İsmail Pirinç (53) hayatını kaybetti, yanında bulunan oğlu Muhammet Eren Pirinç ağır yaralandı. Kazadan sonra kaçan otomobildeki 3 kişi ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı Kaza, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi, Lara Turizm Yolu üzerinde meydana geldi. Kundu istikametine seyir halinde olan İsmail ile oğlu Muhammet Eren Pirinç'in bulunduğu elektrikli bisiklete, aynı yönde ilerleyen 07 V 1420 plakalı otomobil çarptı. Elektrikli bisiklet üzerindeki baba- oğul çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre kadar sürüklenerek yola savruldu.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail Pirinç'in hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan Muhammet Eren Pirinç ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

'ELEKTRİKLİ BİSİKLET 150 METRE UZAKTA DURDU'

Elektrikli bisikletin kaza yerinden yaklaşık 150 metre uzakta olduğu görülürken, bisikletin parçaları ve İsmail Pirinç'in ayağından çıkan ayakkabısının biri refüje yakın noktaya savruldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İsmail Pirinç'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'3 KİLOMETRE İLERİDE YAKALANDILAR'

Kazaya karışan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 V 1420 plakalı otomobildeki 3 kişi ise yaklaşık 3 kilometre uzakta polis ekiplerince yakalandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Muhammet Eren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 12:08

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı - Son Dakika
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