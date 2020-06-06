ANTALYA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MİNİK ALİ YARALANDI, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısındaki markete gitmek isteyen 3 yaşındaki Ali Han Çakmak, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazanın ardından otomobiliyle olay yerinden kaçan sürücü polis tarafından yakalandı.

Küçük Ali Han Çakmak'ın hastanede yaşam mücadelesi verdiği kaza anı kameraya yansıdı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Gazi Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı D400 karayolu üzerindeki yan yolda meydana geldi. Bulvar üzerinde duran plakası öğrenilemeyen bir otomobilden inen bir kişi yan yolun karşısındaki markete girdi. Bu sırada park halindeki araçtan inen Ali Han Çakmak adlı çocuk da bu kişinin peşinden markete doğru hareketlendi. Yoldan karşıya geçmeye çalışan minik çocuğa, hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi yola savrulan minik Ali Han Çakmak ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Minik çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Minik Ali Han Çakmak, burada yapılan kontrollerin ardından Alanya'da bir hastaneye sevk edildi. Ali Han Çakmak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerinden ve güvenlik kameralarından yola çıkarak kazaya karışan aracın beyaz renkli 07 AEF 554 plakalı otomobil olduğunu tespit etti. Şehrin giriş ve çıkışlarını kameralardan kontrol eden ekipler, aracın şehir dışına çıkmadığını belirledi. Şehir merkezinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, aracı İstiklal Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Otomobil terk edildiği yerden alınarak, yediemin otoparkına çekildi. Aracı kullanan kişinin Berkant S. olduğunu da tespit eden ekipler, kısa süren çalışma sonunda sürücüyü yakalayıp gözaltına aldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde araçtan inen bir yetişkin yolun karşısına geçip markete girerken, peşinden aynı araçtan inen çocuğun da karşıya geçmek için yola çıktığı, bu sırada gelen otomobilin çocuğa çarptığı yer aldı. Çarpmanın şiddetiyle çocuğun metrelerce ileri savrulduğu, aracın ise durmayıp olay yerinden ayrıldığı görüldü.