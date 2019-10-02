Son Dakika Haberleri: Antalya otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Antalya otomobilin çarptığı yaya yaralandı

1 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Tuncer (77) otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Tuncer (77) otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Tuncer'e, Ali Yılmaz'ın kullandığı 07 AP 811 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Tuncer, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe Tuncer, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağır olduğu öğrenilen Ayşe Tuncer, hastanede yapılan kontrollerinin ardından Alanya'da bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Antalya otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Ayşe Tuncer, Gazipaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:10 Kaynak: DHA
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