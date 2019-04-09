Antalya Öykü Arin'e Annesinden İlik Nakli Yapılacak-Ek

İZMİR'de geçen Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e (4), annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacak.

İZMİR'de geçen Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e (4), annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacak. Yarın yapılacak nakil öncesinde eşi ve kızıyla saçlarının bir kısmını kazıtan Eylem Şen Yazıcı, kızına ikinci kez hayat verecek.



İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin'e, geçen yılın kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan JMML tanısı konuldu. Tanı konulduktan sonra Yazıcı Ailesi, Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde hem yurt dışında 'Öykü Arin'e Umut Ol' adıyla kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde, binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. Ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Antalya'da tedavisi devam eden Öykü Arin için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasında mutlu haber gelmeyince, daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakil yapmaya karar verdi.



Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verildi. Anneden yarı uyumlu nakil, 10 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Öykü Arin nakil olduktan sonra, naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol, donör ol' kampanyası devam ediyor.



SAÇLARINI KAZITTI



Yazıcı çifti, operasyon öncesinde kuaföre giderek kızlarına destek olmak amacıyla saçlarının bir kısmını kazıttı. Saçlarını kızıyla birlikte kestiklerini vurgulayan Yazıcı, "Kızımla aynı modeli yaptık. O da üst ön kısmında kakül bıraktı. Yanlarını kazıttık. Olur da 'Niye saçım böyle oldu?' diye canı sıkılırsa benimkinin de aynı şekilde olduğunu görüp moral bulsun. Baba da sıfıra kazıttı. Bazen bir anne olmak bunu gerektiriyor. Bu durum bizi üzmedi hatta mutlu etti" dedi.



ZORLU BİR SÜREÇ



Kızı Öykü Arin, eşi Çağdaş Yazıcı ile nakil yapılacak hastaneye gelen Eylem Şen Yazıcı, zorlu ve riskli bir süreç yaşadıkların söyledi. Hayati tehlikesi olan bir süreçte olduklarını kaydeden anne Yazıcı, "Ama ben tüm kalbimle her şeyin iyi geçeceğine inanıyorum. Öykü'nün ciddi bir hastalığı var ama şimdi tedavi süreci başladı ve sürüyor. Türkiye'nin bütün illerinde en az bir kez Öykü için kampanya yapıldı. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.



NAKİL YARIN



Naklin, 10 Nisan'da gerçekleştirileceğini belirten Eylem Şen Yazıcı, kızı için başlattıkları kampanya ile Türkiye'de farkındalık oluşturduklarını söyledi. Yüz binlerce donör bulunmasına rağmen yüzde 100 uyumlu kök hücrenin bulunamadığına işaret eden Yazıcı, kızının genel sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak hastalığın hızlı bir mutasyona uğrayabildiğini vurguladı.



KAMPANYA DEVAM EDECEK



Daha fazla bekleme riskinin alınamayacağını anlatan Yazıcı, "Kızım benden nakil olacak. Bu kampanyamızın bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü yarı uyumlu nakil başarılı olmayabilir ya da hastalık tekrar edebilir. Kampanyamız devam edecek. Yüzde 50 uyumlu nakilde başarı oranı geçmişe nazaran çok daha yükseldi. Bu sürecin üstesinden geleceğiz. Öykü Arin hastalığını yenecek, sağlığına kavuşacak" dedi.



Nakilden sonra 28 gün steril bir odada kalacaklarını ve iliğin kızına uyup uymadığının bu dönemde belli olacağını anlatan Eylem Şen Yazıcı, kızının hastalığı yeneceğine inandığını belirterek, herkesten dua beklediğini söyledi. - Antalya

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