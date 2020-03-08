ANTALYA-Öykü Arin, kadınlara destek yürüyüşüne katıldı - Son Dakika
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ANTALYA-Öykü Arin, kadınlara destek yürüyüşüne katıldı

6 saat önce

Öykü Arin, kadınlara destek yürüyüşüne katıldıANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5), ilk defa kalabalık ortama girerek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen kadınlara destek yürüyüşüne katıldı.

Öykü Arin, kadınlara destek yürüyüşüne katıldı

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5), ilk defa kalabalık ortama girerek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen kadınlara destek yürüyüşüne katıldı.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu.

Öykü Arin, Antalya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında gerçekleşen yürüyüşe annesi Eylem Şen Yazıcı ve babası Çağdaş Yazıcı'yla birlikte katıldı. Kalabalık ortama uzun zamandır ilk defa giren Öykü Arin, heyecanlı haliyle dikkati çekti. Öykü Arin'in tedavisi boyunca zor günlerden geçtiklerini anlatan Eylem Şen Yazıcı, Kök hücre bekleyen hastalar için kampanyalar yaptık. Bu süre içerisinde gördüm ki kadınlar bir araya gelince, güçlü olunca gerçekten birçok şeyin üstesinden gelebiliyor. Hem kendi hem de başka çocuklar hatta sınırda zor durumda olan mültecilerin çocukları var, onlar için 8 Mart'ta kök hücre bağışı istiyoruz. Çocuklarımız için güvenli güzel bir dünya istiyoruz. Bunun için Öykü Arin'le birlikte çok kısa da olsa kadınlarla yürüyeceğiz. Öykü ilk defa bu kadar çok kalabalığa giriyor. O da açık havada olduğumuz için mesafeli yürüyerek destek vereceğiz diye konuştu.

ANTALYA-Öykü Arin, kadınlara destek yürüyüşüne katıldı

Dünya Kadınlar Günü, Antalya, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:34 Kaynak: DHA
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