Son Dakika Haberleri: Antalya Oyuncu Mustafa Avkıran'ın Babası, Antalya'da Toprağa Verildi

Antalya Oyuncu Mustafa Avkıran'ın Babası, Antalya'da Toprağa Verildi

1 saat önce

Antalya'da yaşamını yitiren, oyuncu Mustafa Avkıran'ın babası Tevfik Avkıran (81), Serik ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Antalya'da yaşamını yitiren, oyuncu Mustafa Avkıran'ın babası Tevfik Avkıran (81), Serik ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi'nde toprağa verildi. Oyuncu Mustafa Avkıran'ın Antalya'da yaşayan babası Tevfik Avkıran, geçen hafta evinde düştü. Hastaneye götürülen Avkıran'ın, başından yaralandığı belirlendi. Tedaviye alınan Tevfik Avkıran, dün sabah yaşamını yitirdi. Acı haberi Mustafa Avkıran'ın eşi Övül Avkıran, sosyal medya hesabından duyurdu. Tevfik Avkıran için bugün öğle saatlerinde, Antalya Uncalı Mezarlığı'ndaki camide cenaze töreni düzenlendi. Mustafa Avkıran'ı, cenazede sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Cenaze törenine CHP'li milletvekilleri Çetin Osman Budak ve Niyazi Nefi Kara ile CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da katıldı. Tevfik Avkıran'ın cenazesi, Serik ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi'nde toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:29 Kaynak: DHA

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