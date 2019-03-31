Son Dakika Haberleri: Antalya Oyunu Ağzıyla Attı

Antalya Oyunu Ağzıyla Attı

1 saat önce

Serik ilçesinde yıllar önce elektrik çarpması sonucu iki kolunu da dirsekten itibaren kaybeden Bülent Bodur (39), Tekeli İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Serik ilçesinde yıllar önce elektrik çarpması sonucu iki kolunu da dirsekten itibaren kaybeden Bülent Bodur (39), Tekeli İlkokulu'nda oyunu kullandı. Serik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün engelli kadrosunda çalışan Bülent Bodur, eşinin yardımıyla kabinde oyunun kullanarak, zarfı ağzıyla sandığa atarken, imzasını da ağzıyla attı. Aynı sandığa tekerlekli sandalyeyle gelen Fahri Çelik de oyunu kullandı.

KUMLUCA'DA 11 KİŞİ EVİNDE OY KULLANDI

Kumluca ilçesinde mobil sandık uygulaması kapsamında 11 kişiye evinde oy kullandırıldı. Mobil sandık kurulu üyeleri ilk olarak Temel Eğitim Mahallesi'nde oturan doğuştan bedensel engelli Minire Kılıç'ın (79) evinde gitti. Kılıç oyunu kullandıktan sonra mobil sandık kurulu, diğer seçmenlere oy kullandırmak üzere ayrıldı. Kumluca'da Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 3 hasta, evde bakım ambulansıyla oy kullandırılmaya götürüldü. Bunlardan 2 gün önce belfıtığı ameliyatı olan Şehriban Karakaya, evde sağlık ekipleri tarafından Salur Mahallesi Ortaokulu'na götürülerek, oyunu kullandıktan sonra tekrar hastaneye getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:46 Kaynak: DHA

Kumluca, Tekeli, serik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi Türkiye Sandığa Gitti! Sonuçlar Yine En Hızlı ve Anlaşılır Biçimde Haberler.com'da İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay, Oyunu Kullandı Erdoğan, Malatya'da 2 Saadet Partili Müşahidin Öldürüldüğü Olay Sonrası Karamollaoğlu'na Taziyelerini İletti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 16:09:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Oyunu Ağzıyla Attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]