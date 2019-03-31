Antalya Oyunu Ağzıyla Attı

Serik ilçesinde yıllar önce elektrik çarpması sonucu iki kolunu da dirsekten itibaren kaybeden Bülent Bodur (39), Tekeli
İlkokulu'nda oyunu kullandı. Serik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün engelli kadrosunda çalışan Bülent Bodur, eşinin yardımıyla kabinde oyunun kullanarak, zarfı ağzıyla sandığa atarken, imzasını da ağzıyla attı. Aynı sandığa tekerlekli sandalyeyle gelen Fahri Çelik
de oyunu kullandı.
KUMLUCA'DA 11 KİŞİ EVİNDE OY KULLANDI Kumluca
ilçesinde mobil sandık uygulaması kapsamında 11 kişiye evinde oy kullandırıldı. Mobil sandık kurulu üyeleri ilk olarak Temel Eğitim Mahallesi'nde oturan doğuştan bedensel engelli Minire Kılıç'ın (79) evinde gitti. Kılıç oyunu kullandıktan sonra mobil sandık kurulu, diğer seçmenlere oy kullandırmak üzere ayrıldı. Kumluca'da Devlet Hastanesi
'nde tedavi gören 3 hasta, evde bakım ambulansıyla oy kullandırılmaya götürüldü. Bunlardan 2 gün önce belfıtığı ameliyatı olan Şehriban Karakaya
, evde sağlık ekipleri tarafından Salur
Mahallesi Ortaokulu'na götürülerek, oyunu kullandıktan sonra tekrar hastaneye getirildi.