Antalya özbek soyguncu kendimi öldürmeyi düşündüm-arşiv - Son Dakika

Özbek soyguncu: Kendimi öldürmeyi düşündüm

ANTALYA'da elinde kurusıkı tabancayla özel bir banka şubesine girip içerideki erkek çalışanları rehin alan ve polis tarafından ikna edilen Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orzıev hakkındaki iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Jamoliddin Orzıev, tüm parasını Erol T. isimli kişiye kaptırdığını, ardından girdiği dar boğazdan böbreğini satarak kurtulmayı ve sonrasında intihar etmeyi düşündüğünü söyledi.

Olay, geçen yıl 17 Aralık günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, özel banka şubesine gelen kişi, silahını çıkararak, banka güvenlik görevlisini rehin aldı. Vücuduna koli bandı sarılı halde banka şubesine giren kişi, "Üzerimde bomba var, herkes dışarı çıksın" dedi. Şube boşaltılırken, içeride güvenlik görevlisi ve çaycı kaldı. Polisin geldiğini gören silahlı kişi, rehin aldığı 2 kişiyle birlikte banka şubesinin üst katına çıktı. Bir süre sonra banka şubesinden giren 2 polis, Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orzıev'i bir saat sonra ikna etti ve gözaltına aldı.

'ELİNDE SİLAHINI GÖRDÜM'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'işyerinde silahla yağmaya teşebbüs' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Şikayetçi sıfatıyla iddianamede ifadesine başvurulan banka yetkilisi Nigar Y., içeride hareketlilik yaşandığını belirterek, "Bir şahsın güvenlik görevlimizin silahını aldığını öğrendim. Bunun üzerine polisi aradım. Polis gelmeden şahıs tarafından dışarıya çıkarıldık. Çıkarken şüpheli şahsın önünde bir çanta ve elinde silah gördüm. Ayrıca, şahsın bel kısmında bant ile sarılı bomba görünümlü düzeneği fark ettim" dedi.

'BENDEN PARA TALEP ETMEDİ'

Banka güvenlik görevlisi Gürkan Y. ise, kapşonlu ve sırt çantalı birinin banka şubesine girdiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Sıra alma makinesinin önünde dururken bir anda bana döndü. Montunun ön kısmını açtı. Karın bölgesine sarılı vaziyette bantlanmış bomba düzeneğine benzer düzeneği göstererek, belinden silahını çıkardı. Silahı sağ omzuma dayayarak, oturmamı istedi. Ben de oturdum. Şüpheli bu sırada üzerimdeki silahı aldı. Silahı alırken de 'ben kimseye zarar vermek istemiyorum' diyerek elindeki notu uzattı ve okumamı istedi. Notta, dolandırıldığını, kötü birisi ve terörist olmadığını, emniyet müdürü, belediye başkanı, vali, hakim, savcı vb kişilerle görüşmek istediğini, olay yerine gelmesini istediği yazıyordu. Şahıs sonrasında beni yüzüstü yere yatırdı. Ben bu sırada kendisine yardımcı olacağımı, bayanları ve çalışanları çıkartmasını istedim. Bunun üzerine şüpheli silahı personele doğrultarak gişe asistanı Fatih N. dışındakilerin çıkabileceğini söyledi. Sonra şüphelinin talimatıyla kapıyı kapattım. Ne istediğini sorduğumda, gelen yetkililere söyleyeceğini belirtti. Ardından Fatih N.'yi yanına çağırarak elindeki kağıda emniyet müdürü ve belediye başkanının adını yazdırarak 'bunlar buraya gelecek' dedi. Bir süre sonra da içeriye emniyet müdürlüğü personeli girdi ve şahsı ikna etti. Şüpheli benden para talep etmedi. Sadece silahımı gasp etti. Bu nedenle şikayetçiyim."

Mağdur sıfatıyla ifade veren bankanın müşteri danışmanı ve gişe asistanı Fatih N. de tanımadığı bir şahsın banka şubesini girdiğini belirterek, güvenlik görevlisi Gürkan Y.'nin ifadesi doğrultusunda beyanda bulundu.

'GERÇEK SİLAH EDİNEMEDİM'

Hakkında 11 yıl 4 ay ile 19 yıl 8 ay arasında hapis cezası istenen tutuklu Jamoliddin Orzıev (41) ise ifadesinde, daha önceden dolandırıldığını öne sürerek, şikayetçi olması ve yasal girişimlerde bulunmasına rağmen hakkını alamadığını söyledi. Ekonomik olarak zor durumda kaldığını ve senini duyurmak için böyle bir eylem gerçekleştirdiğini belirten Orzıev, şunları söyledi:

"Yatırım yapmak amacıyla Özbekistan'dan getirdiğim parayı Erol T. isimli kişiye kaptırdım. Erol T. hakkında yaptığım tüm yasal girişimler sonuçsuz kaldı. Ekonomik dar boğaza girdim. Bu dar boğazdan çıkmak için Hindistanlı bir şahısla telefonla temasa geçerek böbreğimi satma konusunda anlaşmıştım. 400 bin dolar gönderecekti. Hatta parayı gönderdiğine dair makbuz da gönderdi. Para eşimin hesabına gelecekti. Ancak para gelmedi. Ben de bu dünyada herkesin yalancı, dolandırıcı olduğunu düşündüm ve söz konusu olayı yapmaya karar verdim. Bu bankada eşimin hesabı olduğu için de burayı tercih ettim. Bankayı soyup, para almak gibi bir amacım yoktu. Olaydan önce gerçek bir silah edinemediğim için kurusıkı tabancayla eylemi yapmaya karar verdim. Güvenlik görevlisinin silahını da elimde gerçek silah olsun diye aldım. Ancak, bu silahla kimseye zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Yetkili birini bankaya çağırıp, onların aracılığıyla beni dolandıranları banka şubesine getirmeyi düşündüm. Onlar banka şubesine geldiğinde paralarımı alıp, bir kısmını eşimin hesabına yatıracaktım. Geri kalanını da Özbekistan'da borçlu olduğum kişilere gönderip, ardından intihar edecektim. Bu nedenle, olaydan sonra kendimi öldürmeyi düşünüyordum."

Duruşma önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)