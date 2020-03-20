ANTALYA Özel araçlar için 'Hijyenmatik' - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Özel araçlar için 'Hijyenmatik' - Son Dakika

ANTALYA Özel araçlar için 'Hijyenmatik'

6 saat önce

Özel araçlar için 'Hijyenmatik'ANTALYA'da, koronavirüse karşı alınan önlemlerde, toplu taşıma araçlarının kullanımının azalmasının ardından özel araç kullanımının artması üzerine bir akaryakıt istasyonunda dezenfenkte işlemini kolaylaştırmak için 'Hijyenmatik' cihazı üretildi.

Özel araçlar için 'Hijyenmatik'

ANTALYA'da, koronavirüse karşı alınan önlemlerde, toplu taşıma araçlarının kullanımının azalmasının ardından özel araç kullanımının artması üzerine bir akaryakıt istasyonunda dezenfenkte işlemini kolaylaştırmak için 'Hijyenmatik' cihazı üretildi. Cihaz sayesinde özel araçlar, 3 TL karşılığında kolayca dezenfekte ediliyor.

Dünyaya yayılan ve 9 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından, vatandaşlar alınan önlemler doğrultusunda kalabalık ortamlarda bulunmamak için toplu taşıma araçlarını kullanmayı azalttı. Özel araçlar kullanılmaya başlandı, dezenfekte işlemleri de artırıldı. Bunun üzerine, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki akaryakıt istasyonu da özel araçlarda dezenfekte işleminin kolay ve hızlı yapılabilmesi için 'Hijyenmatik' projesi hazırladı. Makineye 3 TL atılarak çalışan sistemde, Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı dezenfekte ilacı, el cihazı ile püskürtülüyor. Akaryakıt Grup Müdürü Feyzi Peker, özel araç kullanımının artığını ve koronavirüs endişesinin herkesi endişeye sürüklediğini belirtti. Hijyenmatik cihazının basit bir çalışma şekli olduğunu söyleyen Peker, "Makinenin içinde özel dezenfekte bulunmakta. Müşterilerimiz bu dezenfekteyi araçlarının kapı kolları, direksiyon, klima aksamına ve koltuklara püskürterek dezenfekte ediyor. Müşterilerimiz çok memnun. Antalya'da 6 istasyonumuzda var. Türkiye'de tek bizde olduğunu tahmin ediyoruz. Proje bizim" dedi.

'KİŞİSEL OLDUĞU KADAR, ARAÇ HİJYENİ DE ÖNEMLİ'

İstasyonda aracını dezenfekte eden Ebru Özdemir, kişisel hijyen kadar araçların hijyeninin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Yapabildiğimiz ölçüde hem kişisel, hem araçlarımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Ülkemiz ve dünya için zorlu bir süreç. Hepimizin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz" dedi.

Ebru Özdemir ayrıca, hizmetin pratik ve ücretinin makul olmasının oldukça yerinde olduğunu söyledi.

İstasyon yetkilileri de Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerindeki 6 istasyonda hijyenmatik hizmeti verildiğini, araç sahiplerinin klima, direksiyon simidi ve konsol bölümlerini dezenfekte edebildiğini anlattı.

ANTALYA Özel araçlar için 'Hijyenmatik'

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:46 Kaynak: DHA

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