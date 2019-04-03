Antalya Özel Bireyler 'Otizm'e Dikkat Çekti
1 saat önce
Antalya'da otizmli ve zihinsel özel bireylerin yer aldığı okulda, 'Otizm Farkındalık Ayı' etkinliklerinde özel bireyler doyasıya eğlendi.
Antalya
'da otizmli ve zihinsel özel bireylerin yer aldığı okulda, 'Otizm Farkındalık Ayı' etkinliklerinde özel bireyler doyasıya eğlendi.
Antalya'nın Muratpaşa
ilçesi Ramazan Hatice
Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde Otizm Farkındalık Ayı Etkinlikleri yapıldı. Özel bireylerin eğitim gördüğü okulda otizmli bireylerden oluşan ritim grubu çeşitli enstrümanlar kullanarak özel arkadaşlarına müzik keyfi yaşattı. Özel bireylerin, okuldaki özel eğitim öğretmenlerinin ve velilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte özel öğrenciler doyasıya eğlendi. Ardından okul bahçesinde otizmli bireyler özel eğitim öğretmenleri eşliğinde ellerini boyayarak beyaz bir çarşaf üzerine el baskıları yaptı. El izlerini bırakan özel bireyler okul bahçesinde müzik eşliğinde oynadı. Son olarak öğretmenleri özel bireylerle birlikte okul bahçesine 15 zeytin, portakal ve limon fidesi dikerek 'Otizmin Farkında Mısınız' dedi.
'AMACIMIZ OTİZMİN FARKINDALIĞINI ARTIRMAK'
Ramazan Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi okul müdürü İlhan Gemalmaz, okulda 85'i otizmli olmak üzere 135 özel öğrencinin eğitim gördüğünü anlattı. Özel bireylerin yaşamlarını daha bağımsız sürdürebilmeleri için her alanda özel eğitim verilerek özel bireylere ve ailelere yönelik huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim verildiğini belirten Gemalmaz, Nisan ayının 'Otizm Farkındalık Ayı' olarak kutlandığını söyledi.
Nisan ayı boyunca çeşitli etkinliklerle otizme dikkat çekeceklerini vurgulayan İlhan Gemalmaz, 9 Nisan'da Engelsiz Kafe'de özel öğrencilerin yaptığı resim ve ebru çalışmalarının sergileneceğini açıkladı. Gemalmaz,?Otizm dışardan görüldüğünde hemen anlaşılabilen bir rahatsızlık değil. Otizmi tanımak, görmek için onlarla birlikte olmak gerekir. Otizm genelde iletişim kurmada, sosyal yaşama uyum sağlamada güçlük çektiğinde anlaşılıyor. Amacımız, bu bireylerin de hayatta var olduğunu, onlarla birlikte yaşayabildiğimizi gösterebilmek. Otizmin farkındalığını artırmaktır. Dünyada her 59 yetişkinden 1'i otizm tanısı alıyor. Bu yılki sloganımız 'Otizmin farkındayız, çözümde yanındayız' dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:45 Kaynak: DHA
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