ANTALYA Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemi - Son Dakika

Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemi

ANTALYA'da bir akaryakıt istasyonu özel halk otobüslerini koronavirüse karşı ücretsiz dezenfektasyon işlemi yapıyor. İstasyonda aynı zamanda 3 TL karşılığında araç içerisinin dezenfekte edilebileceği 'hijyen matik' bulunuyor.

Dünya genelinde binlerce kişinin enfekte olduğu koronavirüse karşı alınan önlemler artıyor. Antalya'da 3 şubesi bulunan Mevlana Petrol firması gündemde bulunan koronavirüse karşı bir uygulamaya başlattı. Firma 3 şubesinde de gün içerisinde binlerce vatandaşın kullandığı özel halk otobüslerine ücretsiz şekilde dezenfektasyon işlemi uyguluyor. Ayrıca firma kendi geliştirdiği 'hijyen matik'leri de vatandaşların kullanımına sundu. 3 TL karşılığında vatandaşlar kendi araçlarını dezenfekte edebiliyor.

Firmanın yönetim kurulu üyesi Salih Yılmaz, koronovirüsten toplum olarak herkesin etkilendiğini, bu nedenle de kendilerince gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, "Bizde firma olarak hem çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız için gerekli önlemler aldık. Tüm istasyonlarımızda gerekli dezenfektasyon işlemlerini yapmaktayız. Hijyenmatik adı altında 3 istasyonumuza üniteler kurduk. Kendi kişisel sağlığımız kadar araçların bakımı da oldukça önemli. Bunlar tamamen kamusal yarar için yapılmış önlemlerdir. Biz firma olarak vatandaşlarımızın sağlığına çok önem veriyoruz. Biz virüsün en çok üreyebileceği ortam olarak halk otobüslerini düşünüyoruz. Bu yüzden firma olarak, halk otobüslerini 3 istasyonumuzda da ücretsiz olarak dezenfekte ediyoruz" dedi.

İstasyona gelen özel halk otobüsleri, özel kıyafet giyen çalışanlar tarafından dezenfekte edildi.