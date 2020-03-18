ANTALYA Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemi - Son Dakika

ANTALYA Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemi

6 saat önce

Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemiANTALYA'da bir akaryakıt istasyonu özel halk otobüslerini koronavirüse karşı ücretsiz dezenfektasyon işlemi yapıyor.

Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemi

ANTALYA'da bir akaryakıt istasyonu özel halk otobüslerini koronavirüse karşı ücretsiz dezenfektasyon işlemi yapıyor. İstasyonda aynı zamanda 3 TL karşılığında araç içerisinin dezenfekte edilebileceği 'hijyen matik' bulunuyor.

Dünya genelinde binlerce kişinin enfekte olduğu koronavirüse karşı alınan önlemler artıyor. Antalya'da 3 şubesi bulunan Mevlana Petrol firması gündemde bulunan koronavirüse karşı bir uygulamaya başlattı. Firma 3 şubesinde de gün içerisinde binlerce vatandaşın kullandığı özel halk otobüslerine ücretsiz şekilde dezenfektasyon işlemi uyguluyor. Ayrıca firma kendi geliştirdiği 'hijyen matik'leri de vatandaşların kullanımına sundu. 3 TL karşılığında vatandaşlar kendi araçlarını dezenfekte edebiliyor.

Firmanın yönetim kurulu üyesi Salih Yılmaz, koronovirüsten toplum olarak herkesin etkilendiğini, bu nedenle de kendilerince gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, "Bizde firma olarak hem çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız için gerekli önlemler aldık. Tüm istasyonlarımızda gerekli dezenfektasyon işlemlerini yapmaktayız. Hijyenmatik adı altında 3 istasyonumuza üniteler kurduk. Kendi kişisel sağlığımız kadar araçların bakımı da oldukça önemli. Bunlar tamamen kamusal yarar için yapılmış önlemlerdir. Biz firma olarak vatandaşlarımızın sağlığına çok önem veriyoruz. Biz virüsün en çok üreyebileceği ortam olarak halk otobüslerini düşünüyoruz. Bu yüzden firma olarak, halk otobüslerini 3 istasyonumuzda da ücretsiz olarak dezenfekte ediyoruz" dedi.

İstasyona gelen özel halk otobüsleri, özel kıyafet giyen çalışanlar tarafından dezenfekte edildi.

ANTALYA Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemi

Mevlana Celaleddin Rumi, akaryakıt istasyonu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:29 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Antalya'da 14 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'ni koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda! Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!         
11:42
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı         
09:31
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 17:52:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Özel halk otobüslerine ücretsiz dezenfekte işlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]