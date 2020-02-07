Antalya para nakil aracıyla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya para nakil aracıyla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

6 saat önce

Para nakil aracıyla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandıANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde para nakil aracıyla bir otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Para nakil aracıyla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde para nakil aracıyla bir otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gazipaşa'ya 25 kilometre uzaklıktaki Zeytinada Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa'ya seyir halinde olan Hasan Adısan'ın (32) kullandığı 06 CEE 836 plakalı para nakil aracı ile karşı istikametten gelen Eray Erbaş (41) yönetimindeki 07 EYT 89 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada nakil aracında maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü Eray Erbaş ile beraberindeki Gönül Erbaş (43), Mehmet Efe Erbaş (16), Burak Erbaş (7) ve Murat Karatağ (73) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil ekipleri, jandarma, bölge trafik polis ekipleri, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı sayısının fazlalığı nedeniyle çevre ilçelerden ambulans sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Murat Karatağ ile Mehmet Efe Erbaş, buradaki müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 saat kapanan D-400 karayolu, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasından sonra kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Antalya para nakil aracıyla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:40 Kaynak: DHA
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