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ANTALYA Park halindeki kamyoneti yakmak istediler

50 dakika önce

Park halindeki kamyoneti yakmak istedilerAntalya'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki bir kamyoneti kağıt ve mazotla tutuşturup yakmak istedi.

Park halindeki kamyoneti yakmak istediler
Antalya'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki bir kamyoneti kağıt ve mazotla tutuşturup yakmak istedi.
Olay, saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerinde meydana geldi. Saat 09.00 sıralarında işe gelen Ramazan Bozkurt, 07 CIN 12 plakalı kamyonetinin kundaklanmaya çalışıldığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden ve görgü tanıklarından şüphelilere ulaşmak için çalışma başlattı.
Yaşanan olayın şokunu atlatamadığını söyleyen Ramazan Bozkurt, Sabah işe geldiğimde kamyonetimin yakılmaya çalışıldığını fak ettim. Komşularımdan sorunca mazot ve kağıt ile motor kısmının altına ateş yakarak, kamyoneti yakmaya çalıştıklarını öğrendim. Kamyonetten duman çıkmaya başlayınca komşularım hemen gelip söndürmüş. Değilse komple yanacakmış dedi.
ANTALYA Park halindeki kamyoneti yakmak istediler
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:56 Kaynak: DHA
Ramazan Bozkurt, Yeşiltepe, Kepez, Antalya, Güncel
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