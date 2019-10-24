Son Dakika Haberleri: Antalya park halindeki kamyonetinin yandığını yemek yerken öğrendi
Son Dakika Güncel Antalya park halindeki kamyonetinin yandığını yemek yerken öğrendi

Antalya park halindeki kamyonetinin yandığını yemek yerken öğrendi

58 dakika önce

Park halindeki kamyonetinin yandığını yemek yerken öğrendiAntalya'nın Manavgat ilçesinde aynı yerde yaklaşık 1 yıldır park halindeki kamyonet kasasında çıkan yangında hasar gördü.

Park halindeki kamyonetinin yandığını yemek yerken öğrendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı yerde yaklaşık 1 yıldır park halindeki kamyonet kasasında çıkan yangında hasar gördü. Kamyonetin sahibi Emrullah Çelik, yangını yemek yerken komşularının telefon etmesiyle öğrendiğini söyledi.

Manavgat'ın Mimar Sinan Mahallesi 6016 sokakta yaklaşık 1 yıldır park halinde bulunan ve kasasında çeşitli malzemeler olan 08 LY 245 plakalı kamyonette dün saat 19.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kamyonetin kasasında başlayan yangın, mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında kamyonetin kasası ve içerisinde bulunan çeşitli malzemeler zarar gördü.

Kamyonetin aynı sokakta oturan sahibi Emrullah Çelik, görevlilere pazarcı olduğunu belirterek, Ruhsatı benim üzerime değil ama kamyonetin sahibi benim. Yemek yerken komşular, 'Senin araba yanıyor' diye haber verdi. Hemen geldim dedi.

Kamyonetin yaklaşık 1 yıldır aynı yerde park halinde durduğunu anlatan Çelik, Ben kendi halinde bir seyyar pazar esnafıyım. Kimseyle bir düşmanlığım yok. Kamyonetin kasasında, pazarda kullandığım ve tarlalarda kullandığım malzemeler vardı diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise yangının durup dururken çıkamayacağını, birinin ateş attığını veya sigara izmariti atmış olabileceğini öne sürdü.

Antalya park halindeki kamyonetinin yandığını yemek yerken öğrendi

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:30 Kaynak: DHA
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