ANTALYA Park halindeki otomobile tüfekle ateş açılması sonucu ölen Rabia'nın cenazesi ailesine... - Son Dakika

ANTALYA Park halindeki otomobile tüfekle ateş açılması sonucu ölen Rabia'nın cenazesi ailesine...

Park halindeki otomobile tüfekle ateş açılması sonucu ölen Rabia'nın cenazesi ailesine verildiANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaşamını yitiren Rabia Çerçi'nin (19) cenazesi ailesine teslim edildi.

Park halindeki otomobile tüfekle ateş açılması sonucu ölen Rabia'nın cenazesi ailesine verildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaşamını yitiren Rabia Çerçi'nin (19) cenazesi ailesine teslim edildi. Rabia Çerçi'nin 7 aylık bebeğinin bakımını ise anneannesi üstlendi. Manavgat İnönü Caddesi üzerinde dün saat 02.00 sıralarında Rabia Çerçi ile Nazif Genç'in içinde olduğu park halindeki otomobile, pompalı tüfekle ateş edildi. Saldırıda Nazif Genç hafif şekilde, Rabia Çerçi ise ağır yaralandı. Genç, yaralı olduğu halde Rabia Çerçi'yi otomobille Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak yapılan kontrolde Rabia Çerçi'nin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Nazif Genç ise tedaviye alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, BİRİ TUTUKLANDI

Rabia Çerçi'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Hasan Hüseyin Demir ile adı açıklanmayan bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından kimliği açıklanmaya şüpheli serbest bırakılırken, Hasan Hüseyin Demir ise dün adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede Nafiz Genç'le aralarında daha önceden husumet bulunduğunu, dün gece evden çıkarken bir otomobilde ona rastladığını ve tartıştıklarını söyleyen Hasan Hüseyin Demir, Nafiz Genç'in annesine sövdüğünü ileri sürdü. Demir, eve gidip pompalı tüfeği alıp geldiğini ve ateş ettiğini anlattı. Rabia Çerçi'yi öldürmek gibi amacı olmadığını, Nafiz Genç'i korkutmak amacıyla ateş ettiğini iddia eden Demir, çok pişman olduğunu belirtti. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Hasan Hüseyin Demir, 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

BEBEĞİ KAÇIRILMAYA ÇALIŞILMIŞTI

Rabia Çerçi'nin şu an 7 aylık olan bebeğini bir süre birlikte yaşadığı E.Ş.'nin, 3 Mayıs günü, kaçırmaya çalıştığı ve polis tarafından bacaklarından vurularak yakalandığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Rabia Çerçi, E.Ş. ile bir süre birlikte yaşadı. Bu ilişkiden bir çocuğu dünyaya gelen Rabia, daha sonra annesinin Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki evine yerleşti. 3 Mayıs günü ise E.Ş., bebeği görmek bahanesiyle Rabia Çerçi'nin yaşadığı eve geldi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında E.Ş., o tarihte 4 aylık olan bebeği, genç kadının kucağından zorla aldı. Rabia'yı darbeden E.Ş., ihbar üzerine gelen polisi görünce kucağındaki bebekle kaçmaya başladı. Bebeği bırakması yönündeki uyarılara ise küfürler savurarak karşılık verdi. Bebeğin boğazına bıçak dayayıp, "Ne konuşuyorsunuz, doğratmayın bu çocuğu bana" dedi. Aşağı Pazarcı Mahallesi'nden 1 kilometre uzaklıktaki Yunus Emre Parkı'na kadar bebekle birlikte giden E.Ş.'nin etrafı polis ekiplerince sarıldı. Polisin 'teslim ol' uyarılarına E.Ş., "Keserim bu çocuğu" diyerek, yanıt verdi. Polisin tüm uyarılarına rağmen çocuğu teslim etmeyen E.Ş., "Siz istediniz bunu" diye bağırdığı sırada bir polis memuru tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Bebek, anne Rabia Çerçi'ye teslim edilirken, polis tarafından gözaltına alınan E.Ş., tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SOSYAL MEDYADAN DİKKATİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Rabia Çerçi'nin, 2016 yılında sosyal medya hesabından 'Hikayenin sonu malum. Ölü bir kadın, katil olduğundan habersiz bir adam' yazdığı görüldü. Çerçi'nin, 2015 yılının Ekim ayında 'Manavgat'ta yaşamak istemiyorum' diyerek evden kaçtığı, bir süre sonra bulunduğu öğrenildi.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Rabia Çerçi'nin cenazesi bugün sabah ailesi tarafından teslim alındı. Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen baba Bayram Çerçi, ağabey Erkan Çerçi ve bir yakını Rabia Çerçi'nin cansız bedenini alarak, toprağa verilmek üzere Manavgat'a götürdü. Rabia Çerçi'nin cenazesi araca bindirildiği sırada ağabeyi Erkan Çerçi, tabutun üzerine başını koyup gözyaşı döktü. Rabia Çerçi'nin cenazesinin Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

BEBEK ANNEANNEDE KALDI

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Manavgat Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanları, dün ailenin evini ziyaret etti. Rabia Çerçi'nin annesi Ümit Çerçi ve ağabeyi Erkan Çerçi görüşen uzmanlar, bakanlık olarak bebeğin bakımını üstlenmeyi ve maddi yardımda bulunmayı teklif etti. Ancak anneanne Ümit Çerçi, kızının bebeğine bir süredir zaten kendisinin baktığını belirterek, bebeği vermek istemediklerini ve kendilerinin bakmak istediklerini söyledi. Bakanlık yetkilileri bunun üzerine bebeğin ailede kalmasına karar vererek, ailenin istedikleri zaman kendilerine başvurabileceğini ve yardım talep edebileceğini iletti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin bebeğin durumunu sık sık takip edeceği de öğrenildi.

ANTALYA Park halindeki otomobile tüfekle ateş açılması sonucu ölen Rabia'nın cenazesi ailesine...

Manavgat, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 15:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Park halindeki otomobile tüfekle ateş açılması sonucu ölen Rabia'nın cenazesi ailesine... - Son Dakika

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