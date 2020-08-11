ANTALYA Park halindeki TIR, alev alev yandı - Son Dakika

ANTALYA Park halindeki TIR, alev alev yandı

Park halindeki TIR, alev alev yandıANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, sürücü kursuna ait TIR, park halindeyken yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki TIR, alev alev yandı ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, sürücü kursuna ait TIR, park halindeyken yanarak, kullanılamaz hale geldi. TIR'ın yanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yeniköy Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde park halindeki sürücü kursuna ait TIR, saat 04.00 sıralarında alev aldı. İddiaya göre, önce kornası çalan TIR, bir süre sonra yanmaya başladı. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendirilen yangın, bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası TIR, kullanılamaz hale geldi. TIR'ın yanma anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:25

Kaynak: DHA

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