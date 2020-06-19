ANTALYA Park yüzünden tartıştığı kişiyi vurdu - Son Dakika

Park yüzünden tartıştığı kişiyi vurdu

Antalya'da aralarında araba park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada Hüseyin Pehlivan'ı (45) av tüfeğiyle vuran M.T (23) polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 17.00 sırasında Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Pehlivan ile M.T arasında araba park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, Hüseyin Pehlivan'a ateş edip sol omzundan yaraladı. Çevredekilerin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Hüseyin Pehlivan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın arkasından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan M.T'yi saklandığı yerde yakaladı.

Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan M.T, adliyeye sevk edildi.