ANTALYA PARKİNSON, ALZHEİMERDAN SONRA İKİNCİ SIRADA - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkaynak, 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Farkındalık Günü ile ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Sibel Özkaynak, parkinson hastalığının alzheimerdan sonra yaşlılarda ikinci sıklıkta görüldüğünü belirterek, beyinde hareketle ilişkili bir bölgenin hücre kaybından dolayı erken yaşlanması olduğunu söyledi.

KOKU DUYUSU KAYBI VE UYKU BOZUKLUĞU

Beyinde nörodejeneratif bir hastalık grubuna giren parkinsona yakalanan kişinin hareketlerini akıcı ve koordine olmayan bir şekilde yaptığını ifade eden Prof. Dr. Özkaynak, hastalığın en erken belirtilerinin enterik sinir sistemi, alt beyin sapı ve koku yollarında ortaya çıktığını söyledi. Prof.Dr. Özkaynak, koku duyusu kaybı veya azalması, uyku bozuklukları ve kabızlık, sonraki aşamada ise titreme ve hareketlerde yavaşlama gibi motor belirtilerin hastalığın ortaya çıkmasında görüldüğünü belirtti.

TÜRKİYE'DE 150 BİN PARKİNSON HASTASI VAR

Hastalığın genellikle 60 yaş üzeri bireylerde görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Özkaynak, "Ülkemizde 150 bin civarında hasta var. özellikle genetik olarak ortaya çıkıyor ve çevresel faktörler tetikliyor. Çevresel toksinler hastalığa davetiye çıkarıyor. Hastalığın tedavisinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde pek çok yöntem uygulanıyor" dedi.

PARKİNSON TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK

Hastalık tanısı alan kişilerin olumsuzluğa kapılmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özkaynak, hastaların doğru tedavi ve düzenli kontrolle kaliteli yaşamlarının uzun yıllar devam edebileceğini ve hasta yakınlarının da bu sürece katkısının çok önemli olduğunu ifade etti. Parkinsonun tedavisinin günümüzde pek çok yöntemle mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkaynak, "Hastaların düzenli kontrol ve ilaç tedavisinin dışında beslenmelerinde lifli gıdalara yer vermeleri, spor ve egzersiz yapmalarının çok önemli faydaları var" diye konuştu.

Prof. Dr. Özkaynak, hastalara Parkinson Hastalığı Derneği'nin web sayfasını bu dönemde takip etmelerinin faydalı olacağını önererek, belli saat aralıklarında hastalara yönelik çevrimiçi programların da yapıldığı bilgisini verdi.