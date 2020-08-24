ANTALYA Parkta kadına şiddet cep telefonu kamerasında - Son Dakika

ANTALYA Parkta kadına şiddet cep telefonu kamerasında

Parkta kadına şiddet cep telefonu kamerasındaANTALYA'daki parkta bir erkeğin genç bir kadını yere yatırarak darp ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Parkta kadına şiddet cep telefonu kamerasında

ANTALYA'daki parkta bir erkeğin genç bir kadını yere yatırarak darp ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Mahallesi 2272 sokak içerisinde yer alan bir parkta meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek, pakta bir kadını yere yatırarak yüzüne ve vücudunun çeşitli noktalarına vurmaya başladı. Yerdeki kadın kendisine vuran kişiye bağırırken, adamın da 'bağırma' diyerek darp etmeye devam ettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Çevredeki vatandaşların polise haber verdiği ancak ekipler gelmeden erkek ve darp ettiği kadının birlikte olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

ANTALYA Parkta kadına şiddet cep telefonu kamerasında

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 18:18

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Parkta kadına şiddet cep telefonu kamerasında - Son Dakika
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