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ANTALYA Parkta unutulan sırt çantası paniğe yol açtı

55 dakika önce

Parkta unutulan sırt çantası paniğe yol açtıAntalya'da, İbrahim Özdağ'ın (33) cep telefonuyla konuşurken parkta unuttuğu sırt çantası paniğe neden oldu.

Parkta unutulan sırt çantası paniğe yol açtı
Antalya'da, İbrahim Özdağ'ın (33) cep telefonuyla konuşurken parkta unuttuğu sırt çantası paniğe neden oldu.
Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Parka gelen İbrahim Özdağ, sırt çantasını çıkarıp bir süre bankta oturdu. Cep telefonuyla konuşmaya başlayan Özdağ, daha sonra kalkarak evine gitmek için yürümeye başladı. Bankta duran çantayı görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parkı boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kısa süre sonra koşarak gelen Özdağ, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Telefonla konuştuğunu, bu sırada çantasını unuttuğunu anlatan Özdağ, çantadaki cüzdanını da çıkarıp polis ekiplerine verdi. İçinde dizüstü bilgisayar ve elektronik eşyalar bulunan çantayı inceleyen polis, tutanak tuttu. İbrahim Özdağ çantasını teslim alırken, polis ekipleri de güvenlik şeridini kaldırarak bölgeyi yeniden araç ve yaya trafiğine açtı.
ANTALYA Parkta unutulan sırt çantası paniğe yol açtı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:24 Kaynak: DHA
Konyaaltı Caddesİ, Polis, Antalya, Güncel
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