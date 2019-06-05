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ANTALYA PAŞA VE İKİ KİŞİ BU OTOMOBİLDEN ÇIKARTILDI

1 dakika önce

ANTALYA'da içinde iki kişi bir köpeğin bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle tarlaya uçtu.

ANTALYA PAŞA VE İKİ KİŞİ BU OTOMOBİLDEN ÇIKARTILDI, System.String[]
ANTALYA'da içinde iki kişi bir köpeğin bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü, yolcu ve köpek, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı. Sürücü ve yolcu ambulansla hastaneye götürülürken, 'Paşa' adlı köpeğe vatandaşlar sahip çıktı. Kaza, dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Kundu yolunda meydana geldi. İçinde iki kişi ile Golden cinsi bir köpeğin bulunduğu 07 AFG 332 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle yoldan çıkıp buğday tarlasına uçtu. Takla atan otomobil ters döndü. Kazayı görenler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, hafif yaralı 2 kişi otomobilden çıkarıldı. Yaralı 2 kişi otomobilde 'Paşa' adlı köpeklerinin de bulunduğunu söylemesi üzerine Golden cinsi köpek de araçtan çıkarıldı. 2 yaralı daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
Polis ve çevredekiler tarafından su içirilen köpeğin kaza nedeniyle korktuğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:30 Kaynak: DHA
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