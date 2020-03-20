ANTALYA Pazarda patates ve soğana yoğun talep - Son Dakika
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ANTALYA Pazarda patates ve soğana yoğun talep

6 saat önce

Pazarda patates ve soğana yoğun talepANTALYA'nın Serik ilçesinde semt pazarlarına gelen vatandaşın, çoğunlukla patates ve soğan aldıkları kaydedildi.

Pazarda patates ve soğana yoğun talep

ANTALYA'nın Serik ilçesinde semt pazarlarına gelen vatandaşın, çoğunlukla patates ve soğan aldıkları kaydedildi.

Pazarcı Yüksel Aydın, koronavirüs nedeniyle vatandaşın bilinçsiz alışveriş yaptığını söyledi. Öncesinde 3 kilo patates alan vatandaşın 6 kilo almaya başladığını aktaran Yüksel Aydın, "Bu nedenle patates fiyatı yükselmeye başladı. Toptancı hallerinde mal bulamıyoruz. Koronavirüsten önce 4 kilosu 10 lira olan patates, şimdi kilosu 4 lira oldu. Fiyatlar yükseldikçe vicdanımız sızlıyor. Vatandaşımız da şaşırıyor" dedi.

Fiyatın halde yükseldiğini söyleyen Yüksel Aydın, "Vatandaşlar virüsten dolayı evden çıkmadıkları için nasıl makarna pirinç alıyorsa şu anda da 3 kilo patates yerine 6 kilo alıyor. Patatesi pazartesi günü biz bile 4 liraya alacağız. 2 lira olan soğan şimdi 2.5 lira oldu. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık" diye konuştu.

Serik Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, "Koronavirüsten dolayı en çok patates ve soğana talep var. Antalya Hıfzısıhha Kurulu kararına istinaden bugünden itibaren pazarlarda sadece gıda ürünleri satanlar pazarda tezgah açacak. Tuhafiye ve benzeri ürün satanlara izin verilmeyecek" dedi.

Diğer taraftan pazarcı esnafı, koronavirüsten korunmak için maske ve eldiven takarak hizmet vermeye başladı. Pazarcı Gülfidan Sülek, maske ve eldiven takarak önlem aldıklarını söyledi.

ANTALYA Pazarda patates ve soğana yoğun talep

Antalya, Aydın, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:37 Kaynak: DHA

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