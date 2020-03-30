ANTALYA Pazarda ürünler poşetlendi, vatandaşa maske dağıtıldı - Son Dakika
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ANTALYA Pazarda ürünler poşetlendi, vatandaşa maske dağıtıldı

6 saat önce

Pazarda ürünler poşetlendi, vatandaşa maske dağıtıldıANTALYA'nın Kemer ilçesinde kurulan pazarlarda her ürün poşetlenmiş şekilde satışa sunulurken, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla da pazar esnafı ve alışverişe gelen tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

Pazarda ürünler poşetlendi, vatandaşa maske dağıtıldı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kurulan pazarlarda her ürün poşetlenmiş şekilde satışa sunulurken, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla da pazar esnafı ve alışverişe gelen tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, pazarlarda poşetlenmiş ürünler uygulamasına geçilirken, Kemer ilçesinde cumartesi günü itibariyle bu uygulama başladı. Bugün de ilçe merkezinde bulunan halk pazarında da bu uygulama devam etti. Pazar girişinde Kemer Belediyesi personelleri alışverişe gelen vatandaşların ateşlerini ölçerken, bir yandan da ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca zabıtalar da tek tek pazar esnafını gezerek maskesi bulunmayanlara dağıtım yaptı ve esnafı uyararak alışverişe gelen vatandaşlara ürünleri dokunmalarına engel olmalarını ve bunun yanında eldiven ve maske takılmasının zorunluluğunu anlattı. 3'er metre arayla kurulan pazarda yapılan uygulamalardan vatandaşlar da esnaf da memnuniyetlerini dile getirdi.

'BU SAVAŞI DA ATLATACAĞIZ'

Kemer'de 15 yıldır yaşayan ve turizmle uğraşan Özgür Urunca, "Burayı çok seviyorum. Çok üzgünüm Kemer'i boş görüyorum. Turistler gelemediği için çok üzülüyoruz. Çünkü bizim mesleğimiz bu, ekmeğimiz bu. Ama bugün pazara girdik, çok değişik bir uygulama gördük. Kemer Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Maske dağıtıyor, girişlerde ve çıkışlarda ateş ölçerle kontroller yapılıyor. Bütün sebzeler, meyveler yani her şey paketlenmiş, kimse dokunmadan alabiliyoruz. İnşallah bu savaşı, diğer savaşları atlattığımız gibi bu savaşı da atlatacağız. İnşallah her şey çok güzel olur. Ne yapıyoruz, dokunmuyoruz, elimizi yıkıyoruz, spor yapıyoruz ve evde kalıyoruz. Evde kal" dedi.

Pazara alışveriş için gelen vatandaşlardan yazar Muharrem Nalçacı, "Öncelikle Kemer Belediyesi'ni tebrik ederiz bu maske hususunda ve pazar uygulamaları hususunda. Niçin derseniz, pazarda gördüğünüz gibi her şey poşetli ve poşette alıyoruz. Bu konularda zaten Necati Topaloğlu'nun geri planda kalacağını hiç sanmıyordum. Yine ilk adımları attı. Ona öncelikle teşekkür ederiz ve ekibine teşekkür ederiz. Bana da bugün ilk defa maske takıyorum. Bana da nasip oldu" diye konuştu.

'3'ER METRE MESAFE UYGULAMASINA GİTTİK'

Belediyede görevli zabıta personeli Mehmet Baytekin, "Burası Kemer'in pazartesi pazarı. Sebze ve meyve pazarımız. Şu anda ürünlerimiz poşetlenmiş durumda ve Belediye Başkanımızın talimatıyla bütün gelen esnafımıza ve müşterilere maske dağıtıyoruz. Pazara giren herkesin ateşi giriş noktalarında ölçülmekte iki arkadaşımız tarafından. Pazarlarımız saat 19.00 itibariyle kapanmakta. Her pazardaki tezgahlarımız arasında 3'er metre mesafe uygulamasına gittik ve pazarda poşetsiz hiçbir ürünümüz yok. Bütün ürünler poşetli ve gelen ziyaretçilerimiz ürünlere dokunmadan ürünlerini alıp gidiyorlar" dedi.

Pazar esnaflarından Kenan Görgü, "Belediyemiz eldivenimizi, maskelerimizi veriyor. Müşterilerimize satış yaparken eldiven tercih ediyorduk zaten. Ürünlerimize de dokunmuyorlar zaten. Kendimiz veriyoruz tüm ürünleri ve ürünlerimiz paketli tamamen. Bu uygulama ile ilgili olarak müşterilerimizden hiç tepki almadık. Hep iyi yönde sözle duyduk. Zaten biz seçip dolduruyoruz. Öyle bozuk ürün koymuyoruz. Onun için de hiç tepki görmüyoruz" dedi.

'HALKIMIZIN SAĞLIĞINI DÜŞÜNEREK YOLA ÇIKTIK'

Yapılan uygulamalarla ilgili olarak açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da şöyle dedi:

"Koronavirüse karşı belediye olarak aldığımız tedbirlerimiz devam ediyor. İlçemiz genelinde rutin olarak yaptığımız dezenfekte çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bunun dışında ilçemizde kurulan pazar yerlerinde esnafımıza ve halkımıza maske dağıtıyoruz. Pazar giriş ve çıkışlarında temassız dijital ateş ölçerlerle halkımızın vücut ısılarını kontrol ediyoruz. Halkımızın sağlığını düşünerek yola çıktık. Bu kapsamda da pazar esnafı sattığı ürünleri paketler halinde halka ulaştırıyor. Hiçbir vatandaşımız ürünlere el sürmeden alışverişini yapıyor. Bu sayede virüsün yayılmasını da bir nebze olsun engellemiş oluyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları. Lütfen evde kalın."

ANTALYA Pazarda ürünler poşetlendi, vatandaşa maske dağıtıldı

Kemer Belediyesi, Necati Topaloğlu, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:18 Kaynak: DHA

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