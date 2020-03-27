ANTALYA Pazarlarda giyim tezgahları açılmadı - Son Dakika
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ANTALYA Pazarlarda giyim tezgahları açılmadı

6 saat önce

Pazarlarda giyim tezgahları açılmadıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nin, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarlarında giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyeceğini duyurmasının ardından Antalya'daki kent merkezinde her cuma günü kurulan ve oldukça kalabalık olan...

Pazarlarda giyim tezgahları açılmadı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nin, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarlarında giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyeceğini duyurmasının ardından Antalya'daki kent merkezinde her cuma günü kurulan ve oldukça kalabalık olan semt pazarında giyim oyuncak ve benzeri ürünler satan esnaf tezgahlarını açmadı. Cuma pazarının virüs dolayısıyla geçenz haftalara göre daha sakin olduğu gözlendi.

Dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden salgın nedeniyle İçşleri Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında valiliklere dün gönderdiği ek genelgede semt pazarlarında giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyeceğini bildirdi. Turizm kenti Antalya'da da bu yasaklar kapsamında pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışı yapan esnaf bugün tezgahlarını açmadı. Bu alanlara sebze ve meyve satışı yapan esnaf seyrek mesafelerle tezgahlarını kurdu.

BAZI VATANDAŞLAR TEDBİRSİZ

Cuma pazarında vatandaşların sabah saatleri olmasına rağmen alışverişlerini yapmak için evden çıktıkları gözlendi. Bazıları maske ve eldivenle kendilerini korurken, bazıları hiçbir tedbir almadan pazarda alışverişini yapmaya devam etti. Pazar esnafının çoğunluğu ise eldiven ve maske takarak korunmaya çalıştı.

SEÇMECE ISRARI DEVAM ETTİ

Pazara gelen vatandaşlardan bazıları esnafln tüm uyarılarına rağmen sebze ve meyvelerini seçmekte ısrar etti. Pazarda bir vatandaş alışverişini yaparken, çıplak elle tezgahta bulunan biberleri seçerek poşete koyduğu dikkatlerden kaçmadı.

VİRÜS DOLAYISIYLA İŞ YOK

Pazar esnafından Necat Ağırman, işlerinin virüs dolayısıyla düştüğünü belirterek, 'İş yok. Bulunduğumuz pazarda genelde 65 yaş üstü müşterilerimiz oluyordu onlara da sokağa çıkma yasağı gelince işlerimiz daha da düştü" dedi.

Esnaftan Masum Özdemir ise 'İşlerimiz azaldı. Pazar bomboş, kimse yok. Sebze ve meyveleri de seçmeye izin vermiyoruz. Kendimiz poşetlere doldurarak veriyoruz" diye konuştu.

KALABALIK YÜZDE 80 AZALDI

Pazara alışverişine geldiğini kaydeden ev hanımı Neriman Özel, 'Şu anda zor durumdayız. Kendimizi ve başkalarını korumak için maske ve eldivenle dışarıya çıktım. Normal şartlarda olması gereken durum şu anda yapılıyor. Cuma günleri bu pazara geliyorum ve şu an pazara gelen insan sayısı yüzde 20'lere düşmüş durumda" dedi.

ANTALYA Pazarlarda giyim tezgahları açılmadı

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:04 Kaynak: DHA

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