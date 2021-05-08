ANTALYA ANTALYA PAZARLARINDA ALIŞVERİŞ HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika

ANTALYA'da, tam kapanma sürecinde cumartesi günü belirli saatlerde kurulmasına izin verilen pazarlar, taze meyve- sebze almak isteyenlerle doldu. Pazara gelenler, tezgahtan alışveriş yapmayı özlediklerini söyledi.

Ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde, cumartesi günü 10.00- 17.00 saatlerinde semt pazarlarının kurulabileceği açıklandı. Antalya'nın 3 merkez ilçesi Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı'nda 70 semt pazarı kuruldu. Pazarlara ilgi yoğun olurken, girişlerde HES kodu sorgulaması yapıldı. Konyaaltı ilçesindeki Pınarbaşı kapalı semt pazarının etrafını güvenlik şeridiyle kapatan görevliler, izinsiz geçişlerin önüne geçti. Pazar içinde görev yapan bekçi ve zabıta ekipleri de maske ve mesafe kurallarına uymayanları uyardı.

'PAZARI ÖZLEMİŞİZ'

Pazar yerinde esnaf da tezgahlarını fiziki mesafe kuralına uygun olarak sıraladı. Müşteriler de pazardan alışveriş yapmayı özlediklerini belirtti. Pazardaki ürünlerin kilo fiyatının ise 5 ile 10 lira arasında değiştiği görüldü. Alışveriş yapan Esma Şahin, "Özlemişiz alışveriş yapmayı ama çok pahalı. 10 liradan aşağı bir şey yok. Halde satamadıklarını söylüyorlardı ama yine üretici kaybetti" diye konuştu.

Kahraman Yıldırım ise alışveriş merkezlerinde sebze ve meyveler dondurulmuş olduğu için almadığını, semt pazarını tercih ettiğini belirterek, "Çiftçimin taze ürünlerini buralarda alabiliyoruz. Çiftçiyi ayakta tutmak zorundayız. Çiftçi olmazsa fiyatlar artar" dedi.

"Özledik pazarda alışveriş yapmayı" diyen Zahide Hansu da gelir gelmez karpuz ve domates aldığını söyledi.

Pazarda tezgah açan Rabia Nergiz de ürünlerin fiyatının normal olduğunu, yeniden tezgah açtıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ürünlerini pazarda satan Mustafa Çağın da "Müşterilerimiz pazarı seviyor. Hem taze hem de istediği kadar alabiliyor. Herkes pazarda şu an. Fiyatlar da normal bence. Yoğunluk var" dedi.