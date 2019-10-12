Antalya piknik yaparken zeytinliği yakıp, kaçtılar

Piknik yaparken zeytinliği yakıp, kaçtılar

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde piknik yapan kimliği belirsiz kişilerin yaktığı ateşin sıçraması sonucu yakındaki zeytinlikte yangın çıktı. 1 dönüm zeytin bahçesinin yandığı olayda, kimliği belirsiz kişiler olay yerinde cep telefonunu da bırakarak kaçtı.

Manavgat'ın Uzunlar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında yerleşim yerine 50 metre mesafede zeytin bahçesinde yangın çıktı. Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında 1 dönüm zeytin bahçesi zarar gördü.

Yapılan incelemede, yangının kimliği belirsiz kişiler tarafından zeytin bahçesi yanında piknik yaparken çıktığı tespit edildi. Yakılan ateşin zeytin bahçesine sıçraması ve büyümesi sonrası piknik yapan şüphelilerin cep telefonu ve bazı eşyaları da bırakarak olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.