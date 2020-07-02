ANTALYA Plaj ve sahillerde 'trikini' modası - Son Dakika

ANTALYA Plaj ve sahillerde 'trikini' modası

Plaj ve sahillerde 'trikini' modasıKORONAVİRÜS salgını sürecinde mayo ve bikini dünyası da yenilik içine girdi.

Plaj ve sahillerde 'trikini' modası

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KORONAVİRÜS salgını sürecinde mayo ve bikini dünyası da yenilik içine girdi. 'Trikini' adı verilen yeni bikinilerde aynı renk ve kumaştan bir de maske bulunuyor.

Dünyanın tanınmış ünlülerinin sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflarla başlattığı 'trikini' modası, Antalya sahillerine yansıdı. Pandemi önlemlerini dikkate alarak sahile giden genç kızlar, bikinilerinin renklerinde yaptırdıkları maskeleri takarak tatil yapıyor. Kadınların vazgeçilmez plaj aksesuarı olan maskeler artık mayo ve bikinilerin renklerinde üretiliyor. Sağlık açısından maske takmanın önemine dikkat çeken kadınlar, trikini modasının her geçen gün büyüyeceğini ve bu yaz sahillerde sıkça görüleceğini düşündüklerini söyledi.

Antalya'nın ünlü plaj işletmesi Bilem Beach, trikini akımına katılan gençlerle dolup taştı. İşletme sahibi Onur Bilem, "Pandemi ile yaşamaya alışıyoruz. Güzel deneyimler kazanıyoruz. Avrupa'da yaşanan trikini modasını kentte yaşayan Antalyalılar da sahillere taşımaya başladı. Müşterilerimiz kendi mayolarının renklerine uygun maskeler takıyor. Aslında virüs değil modacı edasıyla yaklaşmaları biz işletmecilere de keyif veriyor. Kendi önlemlerini kendilerinin alması bizleri mutlu ediyor. Şık ve güzel oluyorlar" dedi.

'TRİKİNİ AKIMINA AYAK UYDURDUM'

Arkadaş grubuyla birlikte sahile gelen jimnastik antrenörü Selin Klavuz, "Trikini modası var. Avrupa'da bu çok popüler oldu. Biz de arkadaşlarımızla bu akıma ayak uydurduk ve bikinilerimizin renklerinde maskeler hazırlattık. Çok beğeniyoruz. Maske kullanmak beni rahatsız etmiyor. Hatta aksesuar olarak kullanmayı düşünüyorum. Hayatımızda bir yer aldı. Şık durduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

HER BİKİNİYE FARKLI MASKE

Pilates antrenörlüğü yapan Eda Dönmez de trikini modasını sosyal medyada gördüğünü söyledi. Birçok ünlünün bikinileriyle aynı renkte maske takarak sahile gittiğini ve paylaşımlarda bulunduğunu anlatan Dönmez, "Hem sağlığımı koruyorum hem de böyle bir modanın içinde bulunmanın ayrıcalığını yaşıyorum. Bir kadın olarak çok fazla renk seçenekli bikinim var. Her renk bikinime göre maske diktirdim, bu şekilde kullanıyorum" dedi.

Antalya'da yaşayan Rus turizmci Olya Jumagylyjova, "Bu akıma ben de uymak istedim. Bikinilerime göre maskeler yaptırttım. 10 bikinim var, hepsinin renginde maskem hazır. Bu şekilde plajda da pandemi önlemlerine uymuş oluyorum" yorumunu yaptı.

Antalya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Plaj ve sahillerde 'trikini' modası - Son Dakika

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