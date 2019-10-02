Antalya polis aracıyla motosiklet çarpıştı, anne ve kızı yaralandı

Polis aracıyla motosiklet çarpıştı, anne ve kızı yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sivil polis ekibinin bulunduğu otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosikletteki Meryem Aksoy (31) ve kızı Ceyda Aksoy (3) yaralandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa yönüne seyir halindeki Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekibinin bulunduğu otomobil, aynı yönde seyreden Meryem Aksoy'un kullandığı 07 UN 804 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Meryem Aksoy ve yolcu olarak bulunan çocuğu Ceyda Aksoy yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne ve kızı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralı anne ve çocuğunun durumlarının iyi olduğu belirtildi.

MERAKLI KALABALIK POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Diğer yandan polisin olay yerinde güvenlik önlemi almasına rağmen çevredeki meraklı kalabalık yaralı şekilde yerde yatan ve acı içinde kıvranan anne ve çocuğunun görüntülerini cep telefonlarına kaydetmek için birbiriyle yarıştı. Polis meraklı kalabalığa sık sık yaralı anne ve çocuğunun sağlığının tehlikeye düşmemesi için geri çekilmeleri konusunda ikazlarda bulundu.