Son Dakika Haberleri: ANTALYA Polis emeklileri derneğinde gerginlik
Son Dakika Güncel Haber

ANTALYA Polis emeklileri derneğinde gerginlik

1 saat önce

Polis emeklileri derneğinde gerginlikTürkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nin Antalya Şubesi Genel Kurulu'nun divan başkanlığı seçiminde kısa sürelik gerginlik yaşandı.

Polis emeklileri derneğinde gerginlik
Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nin Antalya Şubesi Genel Kurulu'nun divan başkanlığı seçiminde kısa sürelik gerginlik yaşandı. Çağrılan çevik kuvvet eşliğinde genel kurula gidildi.
Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Antalya Şubesi Genel Kurulu, Konyaaltı ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Üç yılda bir yapılan ve 628 üyesi bulunan derneğin, yeterli çoğunluk sayısı olan 328 rakamının bulunmasıyla seçim sabah saatlerinde başladı.
Emekli emniyet müdürleri Hasan Kısa ile Aykut Ziya Baltacı'nın yarıştığı seçimde, divan başkanlığı seçiminde gerginlik yaşandı. Taraflar, çoğunluğu kendilerinin sağladığını iddia ederek, divan başkanlığını oluşturmak istedi. İtirazlar sonucu yaşanan gerginliğin ardından salona çok sayıda çevik kuvvet ve sivil polis ekibi sevk edildi. Polisler sahne ile dernek üyeleri arasında set oluştururken, yeniden divan başkanlığı seçimine gidildi.
Aykut Ziya Baltacı'nın adayının divan başkanı seçilmesi üzerine mevcut dernek başkanı Hasan Kısa, seçimi iptal ettiğini duyurup salondan ayrıldı. Kısa'nın açıklamasına rağmen genel kurula devam edildi.
ANTALYA Polis emeklileri derneğinde gerginlik
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:05 Kaynak: DHA
Türkiye, Antalya, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin yasal kalış hakları sonlandırılıyor" JP Morgan: Türkiye'ye yatırımlar ve yabancı sermaye artacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de! Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 19:05:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA Polis emeklileri derneğinde gerginlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]