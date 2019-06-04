Son Dakika Haberleri: ANTALYA Polis karanfil dağıttı, vatandaşlarla bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

ANTALYA Polis karanfil dağıttı, vatandaşlarla bayramlaştı

53 dakika önce

Polis karanfil dağıttı, vatandaşlarla bayramlaştıANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara karanfil dağıtıp bayramını kutladı.

Polis karanfil dağıttı, vatandaşlarla bayramlaştı
ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara karanfil dağıtıp bayramını kutladı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Muratpaşa ilçesinde yaya trafiğine kapalı olan Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşlara karanfil dağıtım bayramını kutladı. Polis ekiplerinin jestine teşekkür eden vatandaşlar, birlikte fotoğraf çektirip, sohbet etti.
ANTALYA Polis karanfil dağıttı, vatandaşlarla bayramlaştı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:00 Kaynak: DHA
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca "Anne" diyerek ağladı 6 aylık hamile kadın, amcası tarafından sokak ortasında darp edildi İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı Gaziantep'te kadın cesedi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 18:53:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA Polis karanfil dağıttı, vatandaşlarla bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]