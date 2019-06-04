ANTALYA Polis karanfil dağıttı, vatandaşlarla bayramlaştı
53 dakika önce
Polis karanfil dağıttı, vatandaşlarla bayramlaştıANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara karanfil dağıtıp bayramını kutladı.
Polis
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:00 Kaynak: DHA
karanfil dağıttı, vatandaşlarla bayramlaştı
ANTALYA Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, vatandaşlara karanfil dağıtıp bayramını kutladı. Antalya Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı
dolayısıyla Muratpaşa
ilçesinde yaya trafiğine kapalı olan Kazım Özalp
Caddesi'nde vatandaşlara karanfil dağıtım bayramını kutladı. Polis ekiplerinin jestine teşekkür eden vatandaşlar, birlikte fotoğraf çektirip, sohbet etti.
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