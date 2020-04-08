ANTALYA Polis, kavga eden dilenci kadınları biber gazıyla ayırdı - Son Dakika

Polis, kavga eden dilenci kadınları biber gazıyla ayırdı

Antalya Manavgat ilçesinde sosyal mesafeyi hiçe sayıp, saç saça kavgaya tutuşan dilenci kadınları polis biber gazıyla ayırdı.

Manavgat'ın Antalya Caddesi'nde dilencilik yapan 3 kadın, geçen pazartesi günü saç saça kavga etti. Dilenci kadınlar, sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, kendilerini ayırmaya çalışan trafik polisine rağmen uzun süre kavgalarını sürdürdü. Trafik polisinin biber gazı sıkmasıyla ayrılan dilenci kadınlar bir süre sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi caddede gezerek dilenmeye devam etti. Kavga çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kayıt edildi. Görüntülerde, kavga eden 3 dilencinin yanına gelen polis memuru, kadınları ayıramayınca çareyi biber gazı sıkmakta buluyor. Kavganın ardından yeniden caddeye dönerek dilenmeye başlayan genç kadın, paraları olmadığı için dilencilik yaptıklarını, son günlerde virüsle işlerin tamamen durma noktasına geldiğini söyledi. Eve para götüremediğini belirten dilenci, "Açız ve karnımızı doyurabilmek için dileniyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz" dedi.