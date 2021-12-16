Antalya polisi, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okulların çevresinde denetim yaptı - Son Dakika

Antalya Emniyet Müdürlüğünce çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, gün içerisinde 315 okul çevresinde yapılan ve 115 ekip ile 290 personelin katıldığı uygulamanın sonuçlarını açıkladı.

Denetimde, 25 internet kafe, 7 oyun salonu, 67 kahvehane, 16 bayi, 45 büfe ve benzeri yer, 12 içkili yer, 19 metruk bina, 71 park ve bahçe kontrol edildi. Bin 453 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, aranan 3 kişi yakalandı.

Ayrıca 285'i okul servisi olmak üzere toplam 515 araç denetlendi. 15 araç sürücüsüne çeşitli suçlardan 24 bin 178 lira idari para cezası uygulandı, hacizli yakalamalı bir araç ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, okul çevrelerindeki denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.