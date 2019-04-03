Antalya Polisi Görünce Elbisesiyle Denize Girdi

Polisi görünce elbisesiyle denize girdiBursa'dan bindiği taksiyle İstanbul'a ardından da Antalya'ya gelen bipolar hastası Ahmet T. Konyaaltı Sahili'nde polisi görünce kıyafetleriyle denize atladı.

Polisi görünce elbisesiyle denize girdi



Bursa'dan bindiği taksiyle İstanbul'a ardından da Antalya'ya gelen bipolar hastası Ahmet T. Konyaaltı Sahili'nde polisi görünce kıyafetleriyle denize atladı. Polisten kaçmak için hızla yüzen Ahmet T. yaklaşık 1 saat süren çabalar sonucunda etkisiz hale getirilerek, hastaneye götürüldü.



Bursa'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ahmet T.'ye 'bipolar bozukluk'(iki uçlu duygu durum bozukluğu) teşhisi konuldu. Tedavi altına alınan Ahmet T. ilaçlarını kullanmadı. Önceki gün evden çıkıp bir taksiye bindi. Önce İstanbul'a oradan da aynı taksiyle Antalya'ya geldi. Yakınları, kayıp ihbarında bulundukları Ahmet T.'nin Konyaaltı Sahili'nde olduğunu tespit etti. Hemen Antalya'ya gelip, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine polis, sağlık ekipleriyle birlikte Konyaaltı Sahili'ne geldi. Ancak Ahmet T., kıyafetleri ve elindeki çantasıyla koşarak denize girip, yüzmeye başladı. Kıyıdan hızla uzaklaşan ve kıyafetlerini çıkaran Ahmet T.'nin boğulma ihtimaline karşı, Deniz Polisi çağrıldı. Deniz Polisi'nin gelmesiyle sahile çıkan Ahmet T., yürüyüş ve spor yapıp, kumlara uzandı.



Yaklaşık 1 saatin sonunda polis, kuma oturan Ahmet T.'yi yakalayarak, etkisiz hale getirdi. Ambulansa bindirilen Ahmet T., polis eskortu eşliğinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.Yakınları, Ahmet T.'nin ilaç kullanmadığı zaman kendisini kaybettiğini söyledi.

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