Antalya Polisi Güney Kariyer Fuarı'nda Alkol Gözlüğü Eğitim Standı Açtı
21 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 8 üniversitenin işbirliğiyle düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'nda (GÜNKAF) Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Alkol Gözlüğü Eğitim Standı açılarak iki gün boyunca 5 bin üniversite öğrencisine...
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Akdeniz Üniversitesi
'nin ev sahipliğinde 8 üniversitenin işbirliğiyle düzenlenen Güney
Kariyer Fuarı'nda (GÜNKAF) Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Alkol Gözlüğü Eğitim Standı açılarak iki gün boyunca 5 bin üniversite öğrencisine eğitim verildi
Katılımcılara kullandırılan ve TUBİTAK tarafından imal edilen Alkol Eğitim Gözlüğünde, görüşü bozan lensler kullanılarak öğrencilere alkol tüketiminin etkileri simüle edildi. Katılımcılar, alkolün neden olduğu 'yavaş reaksiyon gösterme, görüşsel bulanıklık, derinlik ve uzaklık algısındaki güçlük, çift görme, el-ayak koordinasyonunun bozulması, karar vermede güçlük gibi sorunları birebir yaşadı.Gözlüğü takan öğrenciler kendilerini yaklaşık olarak 1.00promil alkol etkisi altında hissetti.
Eğitime katılan 5 bin öğrenciye ayrıca 2-3 metre mesafeden bir minyatür futbol kalesine, hızlı adımlarla yaklaşacakları futbol topu ile penaltı atışları yaptırıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:45 Kaynak: İHA
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