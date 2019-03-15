Son Dakika Haberleri: Antalya Polisi İstihdam Fuarında "Uyuma" Projesini Tanıttı

Antalya Polisi İstihdam Fuarında "Uyuma" Projesini Tanıttı

18 dakika önce

Antalya Cam Piramit'te düzenlenen "İstihdam Fuarı"nda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uyuşturucu ile mücadele ihbar uygulaması olan "UYUMA" Projesi tanıtım standı açıldı.

Antalya Polisi İstihdam Fuarında
Antalya Cam Piramit'te düzenlenen "İstihdam Fuarı"nda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uyuşturucu ile mücadele ihbar uygulaması olan "UYUMA" Projesi tanıtım standı açıldı.

Fuarda, vatandaşların uyuşturucu ticareti ya da pazarlığına şahit olmaları durumunda Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması "UYUMA" ile durumu anında güvenlik güçlerine bildirebilecekleri, uygulamanın hızlı ve güvenli olduğu, nasıl yüklenebileceği ve nasıl kullanılabileceği hakkında bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:18 Kaynak: İHA

Cam, Antalya, Güncel
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