Antalya Polisi kadınlara çiçek dağıttı - Son Dakika

Antalya Emniyet Müdürlüğünce Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 3 bin kadına karanfil verildi.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince Kepez'de ve Muratpaşa'da yaklaşık 3 bin kadının "Dünya Kadınlar Günü" kutlanarak 3 bin adet karanfil dağıtıldı.



Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalara kadınlarımızın da katılarak bilgi, tecrübe ve yetenekleri ile bizlere güç vermelerini beklemekteyiz" denildi. - ANTALYA