Antalya Polisi kadınlara çiçek dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Polisi kadınlara çiçek dağıttı - Son Dakika

Antalya Polisi kadınlara çiçek dağıttı

6 saat önce

Antalya Emniyet Müdürlüğünce Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 3 bin kadına karanfil verildi.

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Antalya Emniyet Müdürlüğünce Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 3 bin kadına karanfil verildi.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince Kepez'de ve Muratpaşa'da yaklaşık 3 bin kadının "Dünya Kadınlar Günü" kutlanarak 3 bin adet karanfil dağıtıldı.


Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalara kadınlarımızın da katılarak bilgi, tecrübe ve yetenekleri ile bizlere güç vermelerini beklemekteyiz" denildi. - ANTALYA

Dünya Kadınlar Günü, Muratpaşa, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:41 Kaynak: İHA
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